الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 11:25 ص

معاذ العمري .. شُكر على تعازٍ

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الوكيل الإخباري-نشر الاعلامي معاذ العمري على صفحته الخاصة على موقع التواصل " انستغرام " عبارات يتشكر فيها جميع من قاموا بتعزيته ومشاركته دفن والده الاعلامي عصام العمري الذي انتقل الى رحمة الله يوم الأحد 10/10/2021، سواء في تشييع جثمان والده أوالحضور لبيت العزاء أو بالاتصال الهاتفي أو الرسائل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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حيث كتب : شُكر على تعازٍ

بسم الله الرحمن الرحيم
( وَبَشِّر ِالصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )
صدق الله العظيم

الحمدلله الذي أعطى فشكرنا... ثم أخذ فصبرنا
باسمي واخواني حسام ، إسلام ، محمد ، عبد الرزاق ، نظير ، فارس ، وشقيقاتي
واعمامي محمد ، أحمد ، محمود ، علاء الدين ، ضياء ، بهاء الدين ، وكل أبناء العم أحفاد المرحوم جدي سعيد العمري وأبناء العمومة من عشيرة العمري وبمشاعر الحزن والصبر والرضا بقضاء الله وقدره؛

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير والامتنان إلى جلالة الملك وجلالة الملكة و إلى الأهل والعزوة والاقرباء والانسباء والأصدقاء والجيران والاسرة الإعلامية والصحفية وإلى كل من واسانا وقدم لنا التعازي والدعاء من الأردن وخارجه بمصابنا الجلل بوفاة

المرحوم بإذن الله
والدي "الحاج عصام سعيد العمري" أبو معاذ

ممن شاركونا في تشييع جثمانه الطاهر أو الحضور لبيت العزاء أو بالاتصال الهاتفي أو الرسائل أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛
إن مشاركتكم ودعواتكم الصادقة كان لها طيب الاثر في تخفيف مصابنا الجلل
وإن دل على شيء فإنما يدل على عاطفة صادقة، ونبل أخلاق أشاع في نفوسنا السكينة والسلوان، وما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم وشعوركم النبيل خفف عنا وجميع الأسرة ألم الفقد وفجيعة الفراق.

شكر الله سعيكم جميعاً وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروه فيمن تحبون، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له أبو معاذ بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، انه نعم المولى ونعم السميع.
فطوبى لمعرفة أمثالكم ، ورفع الله من قدركم وشأنكم.

 

 

 




 

 


 

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