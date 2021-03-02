منيرة محمد نور بلقر في ذمة الله

الوكيل الاخباري - بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.

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انتقلت الى رحمة الله تعالى المرحومة منيرة محمد نور بلقر (أم نارت) أرملة المرحوم إبراهيم ابدة والدة نارت ونتالي والمرحوم ناورز والتي وافتها المنية ظهر اليوم الثلاثاء وسيتم تشييع جثمانها الطاهر الى مثواها الاخير اليوم الثلاثاء الموافق ٢ / ٣ /٢٠٢١ بعد صلاة العصر من مسجد الجامعة الاردنية الى مقبرة في وادي السير.



الجنازة اليوم بعد صلاة العصر من مسجد الجامعة الاردنية الى مقبرة وادي السير السفلى.

ونظرا للظروف الراهنة، تقبل التعازي في المقبرة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف.

انا لله وانا اليه راجعون



