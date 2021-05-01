نادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان ينعى الأمير محمد بن طلال

الوكيل الإخباري- ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

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بـقــلــوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره، يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عُمان - مسقط

بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة وكافة أبناء الأسرة الأردنية بوفاة فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

عمار علي عبيدات

رئيس نادي الجالية الاردنية

سلطنة عُمان