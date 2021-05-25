نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان يهنئ بذكرى الاستقلال

الوكيل الإخباري- يتشرف رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الجالية الأردنية وأعضاء الجمعية العمومية للنادي في سلطنة عمان برفع اسمى آيات التهنئة والتبريك إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده سمو الأمير حسين بن عبدالله وسائر أفراد الأسرة الأردنية والأسرة الهاشمية بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال المجيد.

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تلك الذكرى التي تتزامن مع مئوية تأسيس الدولة الأردنية، والجهود الدبلوماسية الأردنية وتسخير كافة الإمكانيات لخدمة قضايا الأمة وعلى رأسها قضيتنا الأولى فلسطين الحبيبة.



إن الاستقلال ما كان إلا نتيجة الإلتفاف والتكاتف والتوحد بين الشعب والقيادة والجهود والنضال والكفاح لتحقيق الهدف والغاية ، من أجل الحرية والكرامة والنهضة والتقدم في كافة المجالات لوطنٍ ما عرف إلا المجد والعلا وتحويل الأزمات والتحديات إلى فرصٍ ونجاحات ،وطن كان وسيبقى القلب النابض بالمحبة والفزعة والتقديم والعطاء للأمتين العربية والإسلامية.

ليشكل ذلك مصدر فخر وإعتزاز لكل فرد في الوطن الغالي الذي بني بالعون والإصرار والإرادة ليستحق عن جدارة لقب النشامى .



حفظ الله الأردن وحفظ الله القيادة الهاشمية وأعاده علينا أعواما عديدة وازمنة مديدة والأردن بألف خير وحضرة مولانا صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده يرفلون بثوب الصحة والعافية والسعادة والعمر الطويل .



وكل عام والاردن وطنا وشعبا وقيادة بألف خير .

