نبيل مسلم محمود الارغا في ذمة الله

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قال الله تعالى : [ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ]إنتقل إلى رحمة الله تعالى نبيل مسلم محمود الارغا (ابوهاني)اللهم أبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار .اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولاتجعله حفرة من حفر النار اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من ذنوبه كما ينقى الثوب الابيض من الدنساللـهـم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله .اللـهـم اجره عن الاحسان إحسانا و عن الإساءة عفواً و غفراناً.اللـهـم إن كان محسن فزد من حسناته و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتهاللـهـم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب امين يارب العالمينإنا لله وإنا إليه راجعون