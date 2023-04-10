نعي الحاج خالد عبد صالح عثمان

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«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيمعَزَاءُ آلِ عُثْمَانَآل عثمان وأهلهم وأقربائهم وأنسبائهم في الأردن والسعودية ينعون فقيدهم الغالي الذي إنتقل الى رحمة الله تعالى الحاج خالد عبد صالح عثمانستكون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد المقبرة الإسلامية( سحاب) والدفن في المقبرة الإسلامية ( سحاب).تقبل التعازي للرجال والنساء في الأردن لثلاثة أيام من بعد صلاة العصر في ديوان آل المصري - خلدا خلف شركة النابلسي والعمدوتقبل التعازي في الرياض في منزل شقيقه محمود عثمان الرياض - حي الرفيعةاللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَ، وارْحمْه ، وعافه، واعْفُ عنْه، وَأَكرِمْ نُزله ، وَوسِّعْ مُدْخله واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِه، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِه ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّاروَأَنَّ يَرْزُقُنَا الصَّبْرُ والسلوانإِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَللإستفسار:الأردنعبدالإله: 00962790217478عمران: 00962796617794الرياضأيمن محمود عثمان: 00966554770369شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروه فيمن تحبونموقع العزاء: