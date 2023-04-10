نعي الحاج خالد عبد صالح عثمان

«كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ومَا الحيَاةُ الدُنيا الاّ متاعُ الغرُور» صدق الله العظيماضافة اعلان
عَزَاءُ آلِ عُثْمَانَ
آل عثمان وأهلهم وأقربائهم وأنسبائهم في الأردن والسعودية ينعون فقيدهم الغالي الذي إنتقل الى رحمة الله تعالى الحاج خالد عبد صالح عثمان
ستكون صلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد المقبرة الإسلامية
( سحاب) والدفن في المقبرة الإسلامية ( سحاب).
تقبل التعازي للرجال والنساء في الأردن لثلاثة أيام من بعد صلاة العصر في ديوان آل المصري - خلدا خلف شركة النابلسي والعمد
وتقبل التعازي في الرياض في منزل شقيقه محمود عثمان الرياض - حي الرفيعة
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَ، وارْحمْه ، وعافه، واعْفُ عنْه، وَأَكرِمْ نُزله ، وَوسِّعْ مُدْخله واغْسِلْه بِالماءِ والثَّلْجِ والْبرَدِ ، ونَقِّه منَ الخَـطَايَا، كما نَقَّيْتَ الثَّوب الأبْيَضَ منَ الدَّنَس ، وَأَبْدِلْه دارا خيراً مِنْ دَارِه، وَأَهْلاً خَيّراً منْ أهْلِه، وزَوْجاً خَيْراً منْ زَوْجِه ، وأدْخِلْه الجنَّةَ ، وَأَعِذْه منْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ النَّار
وَأَنَّ يَرْزُقُنَا الصَّبْرُ والسلوان
إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
للإستفسار:
الأردن
عبدالإله: 00962790217478
عمران: 00962796617794
الرياض
أيمن محمود عثمان: 00966554770369
شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعائكم ولا أراكم مكروه فيمن تحبون
موقع العزاء: https://maps.app.goo.gl/8SLPFXpzyvtbFkMw9?g_st=iw