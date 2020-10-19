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الإثنين، 19-10-2020 06:58 م

نعي الفقيد سميح خلف يوسف الحجازين

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 تنعى عشيرة الحجازين وأقربائهم وانسبائهم في الاردن والمهجر
فقيدهم الغالي سميح خلف يوسف الحجازين (ابو سامر) 
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زوج نوال سليمان الديات ووالد كل من سامر واسامه وسامي وانس وفايز وسمر ورحاب ونائله وشقيق كل من فهد وعبدالله ويعقوب وسالم وسمير وابراهيم وورده وساميه والمرحومات سميحه وفهده وفدوى... 

والذي وافته المنيه صباح هذا اليوم متمما واجباته الدينيه والدنيويه وسيتم تشييع جثمانه الطاهر اليوم الاثنين ٢٠٢٠/١٠/١٩ في تمام الساعه الثانيه من بعد الظهر في كنيسة دير اللاتيين مار يوسف أدر وتقتصر الصلاة الجنائزيه على الاهل بسبب الظروف الراهنه والتزاما بقرارات الحكومه وحفاظا على صحة الجميع. 
تقبل التعازي بواسطة الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي... وسيتم الاعلان عن مراسم جناز الثالث والتاسع فيما بعد.

فهد  ٠٧٧٦٤٣٥٠٤٨
سامر ٠٧٧٧٨٨٠٣٣٣


 




 

 


 

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