الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع في رئاسة الوزراء لبحث ملفات هامة تتعلق برمضان

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن موقوفين إداريين خلال أيام

أمانة عمان تغلق 16 منشأة بعمان

3.533 مليار دينار العائد من ضريبة المبيعات العام الماضي

الطفلة تولين البريحي في ذمة الله

الأمن : تأجيل أقساط السلف للعسكريين

ترقب شعبي لآلية جديدة بشأن الحظر الشامل

لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة يزف بشرى نهاية كورونا

نموذج تطعيم خاص للمرضى - رابط

السياحة: إغلاق 12 منشأة وإنذار ومخالفة 39 أخرى

الإثنين، 05-04-2021 12:11 م

نعي المقدم رائد الرواشدة

را


الوكيل الإخباري - توفي المقدم رائد الرواشدة ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، صباح اليوم الإثنين، وقد أثارت وفاته صدمة عائلته ومحبيه ، داعين له بالرحمة والمغفرة .

اضافة اعلان
 

صدمة موجعة...

الزميل والاخ المقدم رائد الرواشدة /مكافحة الجرائم الالكترونية
صديق الاعلام بحديثه الدافىء الطيب... وودماثة اخلاقة وخُلقه الذي لن يُمحى ولن يندثر...
رحلت مبكرا يا صديقي... رحلت دون ان تودع او تسلم على الاحبة والاصدقاء حتى لا تُوجع قلوبهم بالرحيل...غابت شمسك مبكرا.. ولكن لم يغب الدعاء والرجاء الى الله ان يرحمك برحمته...

رحلت الى الابد... ولكن تركت في غرفتك وفي اثير المحبة وفي كل مكان مررت به عطرا يفوح محبة وتواضعا واخلاقا...
الى جنات الخلد... نعزي انفسنا... ونعزي محبيك واهلك بهذا المصاب الموجع..
انا لله وانا اليه راجعون...
الله يرحمك

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ba9a6b41-166b-47c2-9f3d-933c4b8536de

الطفلة تولين البريحي في ذمة الله

ff

الشيخ فهد حمد بن جازي في ذمة الله

320212918735479572646

عمة الزميل نادر ابو حية في ذمة الله

الشيخ

الشيخ فهد حمد عرار الجازي في ذمة الله

320212918735479572646

والدة الوزير ابو قديس في ذمة الله

1202123115526327798186

الحاجة فاطمة عبدالله الخلواني في ذمة الله