نعي المقدم رائد الرواشدة

الوكيل الإخباري - توفي المقدم رائد الرواشدة ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، صباح اليوم الإثنين، وقد أثارت وفاته صدمة عائلته ومحبيه ، داعين له بالرحمة والمغفرة .

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صدمة موجعة...

الزميل والاخ المقدم رائد الرواشدة /مكافحة الجرائم الالكترونية

صديق الاعلام بحديثه الدافىء الطيب... وودماثة اخلاقة وخُلقه الذي لن يُمحى ولن يندثر...

رحلت مبكرا يا صديقي... رحلت دون ان تودع او تسلم على الاحبة والاصدقاء حتى لا تُوجع قلوبهم بالرحيل...غابت شمسك مبكرا.. ولكن لم يغب الدعاء والرجاء الى الله ان يرحمك برحمته...



رحلت الى الابد... ولكن تركت في غرفتك وفي اثير المحبة وفي كل مكان مررت به عطرا يفوح محبة وتواضعا واخلاقا...

الى جنات الخلد... نعزي انفسنا... ونعزي محبيك واهلك بهذا المصاب الموجع..

انا لله وانا اليه راجعون...

الله يرحمك