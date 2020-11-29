الأحد 29-11-2020
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الأحد، 29-11-2020 10:17 م

نعي حاجة فاضلة

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الوكيل الاخباري - آل المحتسب في الاردن وفلسطين والمهجر ينعون ببالغ الحزن فقيدتهم الحاجه نورز عبد الرحمن المحتسب (ام محمد). 
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زوجه المهندس عبد المعز محمد جميل المحتسب
ووالدة المهندس محمد والمهندس أمين وبشير ورفيف.  
وشقيقه حابس وكامل ونبيل ومحمد ومنور.
 
وسيتم تشييع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠ بعد صلاه الظهر من مسجد السيدة عائشه في عبدون الى مثواها الاخير في مقبرة العائله في ام الحيران. 

بسبب الظروف الراهنه وحفاظا على صحة الجميع تقبل التعازي عبر الهاتف 
0795533761
0795666446
0796339222
0795756999

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"
 

 




 

 


 

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