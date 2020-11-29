نعي حاجة فاضلة

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آل المحتسب في الاردن وفلسطين والمهجر ينعون ببالغ الحزن فقيدتهم الحاجه نورز عبد الرحمن المحتسب (ام محمد).زوجه المهندس عبد المعز محمد جميل المحتسبووالدة المهندس محمد والمهندس أمين وبشير ورفيف.وشقيقه حابس وكامل ونبيل ومحمد ومنور.وسيتم تشييع جثمانها الطاهر اليوم الاثنين ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠ بعد صلاه الظهر من مسجد السيدة عائشه في عبدون الى مثواها الاخير في مقبرة العائله في ام الحيران.بسبب الظروف الراهنه وحفاظا على صحة الجميع تقبل التعازي عبر الهاتف0795533761079566644607963392220795756999" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"