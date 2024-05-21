نعي رجل دولة

"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"



صدق الله العظيم.



بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية



معالي المهندس شحادة أبو هديب



وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية



وكافة العاملين في الشركة



وفاة المغفور له بإذن الله تعالى



معالي وزير الداخلية الأسبق ومدير المخابرات الأسبق



الباشا نذير رشيد



خال عطوفة الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي للشركة.



لقد فقد الأردن بوفاته قامة وطنية كبيرة، ورجل دولة من الطراز الرفيع ، كرَس حياته لخدمة الوطن ولقيادته الهاشمية، وكان مثالاً للعطاء والبذل والتفاني في جميع المواقع التي شغلها



إننا وإذ نشارك آل رشيد وآل النسور الكرام أحزانهم، لنرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون

اضافة اعلان