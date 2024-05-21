الثلاثاء 21-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يترأس اجتماعاً ويصدر توجيهات

بيان عاجل صادر عن الحكومة الاردنية

بن غفير: أتوقع أن يضمني نتنياهو إلى مجلس الحرب

لبنان: اشتعال شاحنة تحمل 304 مسدسات مهربة من تركيا

الملك يؤكد ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لإيصال المساعدات إلى غزة

513 شهيدا في الضفة والقدس منذ 7 اكتوبر

وزير الخارجية: على الجميع احترام قرارات المحكمة الجنائية

الأردن ينفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة بمشاركة دولية

الاحتلال يهدم منزلا في مخيم جنين

اعلام عبري : أكثر من ألف جندي اسرائيلي يشاركون في عملية جنين

الثلاثاء، 21-05-2024 05:36 م

نعي رجل دولة

1370b16c-3a74-4979-93cc-09be59143f93


"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"

صدق الله العظيم.

بمزيد من الحزن والأسى ينعى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية

معالي المهندس شحادة أبو هديب

 وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

وكافة العاملين في الشركة

وفاة المغفور له بإذن الله تعالى

 معالي وزير الداخلية الأسبق ومدير المخابرات الأسبق

الباشا  نذير رشيد

 خال عطوفة الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي للشركة.

لقد فقد الأردن بوفاته قامة وطنية كبيرة، ورجل دولة من الطراز الرفيع ، كرَس حياته لخدمة الوطن ولقيادته الهاشمية، وكان مثالاً للعطاء والبذل والتفاني في جميع المواقع التي شغلها

 إننا وإذ نشارك آل رشيد وآل النسور الكرام أحزانهم، لنرفع أكف الضراعة إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد  بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_5963

نانسي حمدان في ذمة الله

٢

بلعاوي يفوز بجائزة الخريج المتميِّز العالمية من جامعة مانشستر البريطانية

df093a60-ec71-490f-af52-ffd5dd8f5b8d

اصدار الطبعة الثانية من كتاب أخبار الأمير زيد بن الحسين بن علي

WhatsApp Image 2024-05-10 at 12.06.18 AM (1)

احمد الشلالدة .. مبارك درجة الدكتوراه

3a0e2891-a5d9-48e3-a61d-64f1975f6dd5

جاهة آل الخياط وآل القضاة

94d3f302-38cd-4156-aa1e-54c28ddcbc5c

تهنئة وتبريك للمهندس محمد صايل الدقامسة