نعي فاضل .. سالم محمود السويطي

الوكيل الاخباري - بمزيد من الحزن وايماناً بقضاء الله وقدره ننعى نحن أبناء المرحوم يوسف محمود السويطي / ابو هيثم المغفور له بإذن الله تعالى سالم محمود السويطي ابو نادر .



ونعزي أنفسنا ونعزي زوجته وأبنائه وبناته بهذا المصاب الجلل ولا نقول ألا ما يرضي الله سبحانه وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون .



عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم ورحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة .

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