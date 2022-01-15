الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 15-01-2022 11:17 م

نعي فاضل .. سالم محمود السويطي

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الوكيل الاخباري - بمزيد من الحزن وايماناً بقضاء الله وقدره ننعى نحن أبناء المرحوم يوسف محمود السويطي / ابو هيثم المغفور له بإذن الله تعالى سالم محمود السويطي ابو نادر  .

ونعزي أنفسنا ونعزي زوجته وأبنائه وبناته بهذا المصاب الجلل ولا نقول ألا ما يرضي الله سبحانه وتعالى إن لله وإنا إليه راجعون  .

عظم الله أجركم وأحسن الله عزائكم ورحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة .

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