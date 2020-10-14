نوفة مفلح سالم القطارنه .. في ذمة الله

الوكيل الاخباري –

اضافة اعلان





يتقدم المهندس عبد اللطيف الحشاش و إخوانه كل من ( محمد ، أحمد ، محمود ، فتح الله الحشاش ) من أنسبائهم عشيرة آل القطارنه عامة و السيد/ ياسين علي نهار القطارنه و إخوانه و أولادهم خاصةً بأحر التعازي لوفاة والدتهم المغفور لها بإذن الله أرملة المرحوم الشيخ علي نهار ملاوي القطارنه الحاجة / نوفة مفلح سالم القطارنه سآلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته مع الصدقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا و يلهم أهلها الصبر و السلوان و انا لله و انا اليه راجعون