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الأربعاء، 14-10-2020 10:25 ص

نوفة مفلح سالم القطارنه .. في ذمة الله

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الوكيل الاخباري – يتقدم المهندس عبد اللطيف الحشاش و إخوانه كل من ( محمد ، أحمد ، محمود ، فتح الله الحشاش ) من أنسبائهم عشيرة آل القطارنه عامة و السيد/ ياسين علي نهار القطارنه و إخوانه و أولادهم خاصةً بأحر التعازي لوفاة والدتهم المغفور لها بإذن الله أرملة المرحوم الشيخ علي نهار ملاوي القطارنه الحاجة / نوفة مفلح سالم القطارنه سآلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته و يسكنها فسيح جناته مع الصدقين و الشهداء و حسن أولئك رفيقا و يلهم أهلها الصبر و السلوان و انا لله و انا اليه راجعون
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