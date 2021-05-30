هليل يعزي الحنيطيين والزففه

الوكيل الاخباري -بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور أحمد هليل وعائلته، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من أنسبائهم عشائر الحنيطيين وعشائر الزففه- البلوش، بوفاة الحاجة حمده عواد البلوش، أرملة المرحوم الحاج عودة الله السلمان الحنيطي ووالدة الأخوة الأعزاء نسيبهم الاخوة زياد والعميد المتقاعد المهندس طارق والعميد المتقاعد عمر والعقيد المتقاعد محمد والسيد عثمان والمقدم المهندس إبراهيم.

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ويتضرعون إلى الله العلي القدير أن يتغمد المرحومة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون