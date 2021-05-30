الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

تطورات عودة الاندية الرياضية ومراكز بناء الاجسام

بلعاوي لـ الوكيل : المتحور الفيتنامي ينتقل عن طريق رذاذ العطس والسعال

الحكومة المصرية ترفع سعر سلعة أساسية مدعمة

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الملك: لدينا ادنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم

لجنة خدمات الأعيان تناقش تقرير عمل وزارة الأشغال العامة

تفاصيل إجراء عملية نادرة لطفل اردني عمره 9 أشهر

الأرصاد لـ الوكيل : امتداد لكتلة هوائية حارة الإثنين

وزير الصحة يوضح حول العودة إلى الحياة الطبيعية

الأحد، 30-05-2021 02:08 م

هليل يعزي الحنيطيين والزففه

320212918735479572646


الوكيل الاخباري -بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم الدكتور أحمد هليل وعائلته، بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من أنسبائهم عشائر الحنيطيين وعشائر الزففه- البلوش، بوفاة الحاجة حمده عواد البلوش، أرملة المرحوم الحاج عودة الله السلمان الحنيطي ووالدة الأخوة الأعزاء  نسيبهم  الاخوة زياد والعميد المتقاعد المهندس طارق والعميد المتقاعد عمر والعقيد المتقاعد محمد والسيد عثمان والمقدم  المهندس إبراهيم.

اضافة اعلان
ويتضرعون إلى الله العلي القدير أن يتغمد المرحومة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-05-30 at 10.03.21 AM

تعين المهندس وائل أبو رميلة رئيس تنفيذي لمجمع المناصير الصناعي

8

تهنئة الدكتور منذر جرادات

WhatsApp Image 2021-05-27 at 2.22.06 PM

المحامي احمد بكر المحارمة مبارك حلف اليمين القانونيه

0

افراح ال الحويطات وال الفايز - صور

عيد-استقلال-الأردن

نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان يهنئ بذكرى الاستقلال

2429e9c6-dabe-40e7-af5f-48b71e95def9

حفل تكريمي في نادي الجالية الاردنية في سلطنة عُمان