الجمعة 01-01-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 01-01-2021 03:33 م

والدة الوزير السابق والسفير أمجد العضايلة في ذمة الله

وزير-الدولة-لشؤون-الإعلام-أمجد-العضايلة-1


الوكيل الاخباري- تنعى عشائر العضايلة- الغساسنة، وعموم عشائر الكرك، الحاجة الفاضلة عائشة حمود العضايلة، زوجة المرحوم عودة عماره العضايلة، ووالدة كل من المرحوم عايد، واللواء المتقاعد فلاح، والوزير الأسبق والسفير الأردني المعين في القاهرة أمجد، والمهندس محمد، وماجد، والمحامي رياض، والإعلامي عماد، والفاضلات نايفة ونجاح ونوال وروضة ورانيا، والتي فاضت روحها إلى بارئها عزوجل إثر مرض عضال ظهر اليوم الجمعة، الأول من كانون الثاني 2021.
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وسيشيع جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة في مقبرة زحوم في محافظة الكرك.

تغمد الله الفقيدة الغالية بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

ونظرا للظروف الاستثنائية جراء جائحة كورونا لن يقام بيت عزاء للفقيدة، وستقبل التعازي عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي.


 




 

 


 

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