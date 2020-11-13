الجمعة 13-11-2020
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الجمعة، 13-11-2020 02:50 م

والد الزميل الصحفي شادي سمحان في ذمة الله

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الوكيل الإخباري - (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

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ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره ننعى انفسنا في وفاة والدي فتحي شاكر سمحان "ابو شكري" عن عمر "69"عاما.


والد كل من الصحفي شادي سمحان، و شكري ومحمد ومحمود، الذي وافته المنيه فجر اليوم الجمعة  الموافق 13-11-2020 هذا وسيشيع جثمانه الطاهر ظهرا من مسجد السلام في منطقة الاشرفية إلى مقبرة سحاب .

 

ونظرا لما تمر بها البلاد من ظروف فإن تقديم واجب العزاء سيكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إنا لله وإنا اليه راجعون
للتواصل :

شكري سمحان
0795218020
شادي سمحان
0776666123


 




 

 


 

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