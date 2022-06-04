والد الفنان عمر العبداللات في ذمة الله

الوكيل الاخباري - تنعى عشيرة العبداللات المرحوم الحاج " حسين محمود عبد الرحمن العبداللات" ابو عمر العبداللات والذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم 4/6/2022



وسيشيع جثمانه بعد صلاة ظهر غدا" الاحد من مسجد ماركا القديم الى مقبرة ماركا الشمالية القديمة .



تقبل التعازي بعد صلاة العصر للرجال في ديوان عشيرة العبداللات الكائن في المدينة الرياضية عرجان مقابل مديرية الدفاع المدني ، وللنساء في منزل المرحوم الكائن في طبربور ابوعليا خلف محكمة الاحداث .

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انا لله وانا اليه راجعون



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