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الثلاثاء، 25-01-2022 03:30 م

ورشة تدريبية لمرتبات الشرطة النسائية عن إجراءات الاحتجاز والتوقيف

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الثلاثاء في عمان، أعمال الدورة التدريبية لمرتبات الشرطة النسائية عن الممارسات الفضلى التي تحكم إجراءات الاحتجاز والتوقيف.

ونظّم الدورة، التي استمرت على مدار يومين، مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الفئات المشاركات من الشرطة النسائية، حول ضمانات وحقوق الأشخاص المحتجزين، وتطوير المعارف حول الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف، واستعراض مدونة الممارسات التي تحكم وتنظّم عملية الاحتجاز والتوقيف الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وتناولت الجلسات التدريبية في اليوم الأول، الحق في الاتصال بمحام والحصول على المساعدة القانونية، وجريمة التعذيب، وضروب المعاملة القاسية والمهينة واللإنسانية، ونهج العدالة التصالحية في نظم العدالة الجنائية، ومدونة الممارسات الفضلى التي تحكم وتنظّم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص.

وفي اليوم الثاني، تناولت الجلسات القواعد النموذجية لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم خاصة النساء، وضمانات وإجراءات القاء القبض والتفتيش والمعاملة الحسّاسة للنوع الاجتماعي الخاصة بالنساء، ومهارات إجراء المقابلة مع الفئات الضعيفة.

وشارك في الورشة التدريبية 26 مشاركة من مرتبات الشرطة النسائية من إدارة حماية الأسرة، وإدارة شرطة الأحداث ومراكز الإصلاح والتأهيل، ومكتب الشفافية وحقوق الإنسان، ومديرية الأمن الوقائي ومديريات الشرطة في مختلف أقاليم المملكة .

وتضمنت الورشة، عرضاً تعريفياً بمركز العدل ودوره في خدمة نظام العدالة وتمكين الفئات الضعيفة من الوصول إلى العدالة، قدمتها المديرة التنفيذية للمركز هديل عبد العزيز.

وأكدت عبدالعزيز أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، التي تساهم في بناء قدرات وكفاءات مرتبات الأمن العام من خلال تنفيذ برامج تدريبية مشتركة.

يُشار إلى أن مركز العدل مؤسسة غير ربحية تأسس عام 2008، ويسعى لتمكّين المجتمع قانونيا، وتقديم خدمات التوعية القانونية والاستشارة والتمثيل القانوني لأفراد المجتمع.

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