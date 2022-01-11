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الثلاثاء، 11-01-2022 07:09 م

وفاة ابنة المنتج محمد المجالي

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الوكيل الاخباري - توفيت الفتاة روان المجالي، ابنة المنتج محمد المجالي في مستشفى الملك عبدالله المؤسس في اربد.

 

وكان المنتج المجالي كتب على صفحته الشخصية على الفيسبوك أن ابنته خضعت لعملية أمس الاثنين وتوقف نبضات القلب عندها من فجر الثلاثاء راجيا من الجميع معذرته لعدم الرد على الاتصالات ، مؤكداً وجودهم جميعا في المستشفى وهي برحمة الكريم.

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وأعلن المجالي وفاة ابنته روان في الساعة 1.30 ظهر اليوم الثلاثاء، وسيكون الدفن بعد صلاة الظهر الأربعاء في مقبرة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

 

وتعزي أسرة موقع الوكيل الاخباري عشيرة المجالي والمنتج محمد المجالي بوفاة ابنته، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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