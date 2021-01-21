وفاة الإعلامي الأردني علي عمر فريج

الوكيل الإخباري -انتقل الى رحمة الله تعالى الإعلامي الأردني علي عمر فريج .



السيرة الذاتية للمغفور له بإذن الله :

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علي عمر فريج - رئيس قسم البرامج الدينية الاسبق في الاذاعة الاردنية

- من مواليد عمَّان في 15/8/1945م.

- المؤهل العلمي :

1) ماجستير في اللغة العربية وآدابها ، جامعة القديس يوسف ، بيروت.

2) اجتياز متطلبات الدكتوراه ، جامعة القديس يوسف ، بيروت.

- الوظائف :

1) رئيس قسم الإعلام في وزارة الأوقاف الأردنية ، 1973م.

2) رئيس قسم المكتبات في وزارة الأوقاف الأردنية ، 1973م - 1974م.

3) معد ومقدم ومراقب برامج دينية في الإذاعة الأردنية ، 1974م – 2005م.

4) رئيس قسم البرامج الدينية في الإذاعة الأردنية ، 1974م – 1981م.

5) معد برامج دينية لإذاعة دولة الكويت ، 1975م – 1981م.

6) مدير البرامج في منظمة إذاعات الدول الإسلامية بجدة ، 1981م – 2000م.

7) ممثل منظمة إذاعات الدول الإسلامية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمرات وزراء الخارجية والإعلام في الدول الإسلامية ، 1981م – 2000م.

8) ممثل منظمة إذاعات الدول الإسلامية في المؤتمرات الإعلامية للدول الإسلامية ، 1981م – 2000م.

9) مدرس اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم ، 1974م.

10) محاضر غير متفرغ في الأدب العربي والثقافة الإسلامية – كلية المجتمع ، 1975م.

11) عضو هيئة تحرير مجلة "الشهاب" اللبنانية ، 1969م – 1972م.

12) عضو هيئة تحرير مجلة "هدى الإسلام" – وزارة الأوقاف ، 1973م.

13) عضو هيئة تحرير جريدة "اللواء" الأردنية ، 1973م – 1975م و 2001م.

14) كاتب عمود في جريدة "الدستور" الأردنية ، 2006م.

15) كاتب عمود في جريدة "المواجهة" الأردنية ، 2006م.

16) كاتب عمود في جريدة "المدينة" الأردنية ، 2008م.

17) معد ومقدم برامج دينية في إذاعة أمن FM ، 2008م.

18) معد ومقدم برامج دينية في إذاعة الجامعة الأردنية.

19) عضو رابطة الأدب الإسلامي ، 2001م - ..

- الدورات التدريبية :

1) دورة في علم المكتبات ، 1974م.

2) دورة مذيعين – وزارة الإعلام الأردنية ، 1974م.

3) دورة في إدارة الوقت والاجتماعات – المعهد الوطني للتدريب ، 2002م.

4) دورة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات – المعهد الوطني للتدريب ، 2002م.

5) دورة في الإبداع والتغيير – المعهد الوطني للتدريب ، 2002م.

- المؤلفات والبحوث :

1) الشيعة في التصور الإسلامي.

2) واحة الإيمان.

3) نجيب الكيلاني شاعراً – رسالة ماجستير.

4) زورق الأحلام – ديوان شعر.

5) سوانح من الحياة.

6) المنهج النفسي في النقد الأدبي.

7) مقومات اللغة والنقد في كتاب : "الإمتاع والمؤانسة" للتوحيدي.

8) ظاهرة الرفض لدى الشباب المعاصر.

9) دراسة نقدية لقصيدة "بنات الشاعر" للشاعر عمر أبو ريشة.

10) لفتات – (( 5 )) أجزاء.



