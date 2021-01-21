وفاة الإعلامي الأردني علي عمر فريج

الوكيل الإخباري -انتقل الى رحمة الله تعالى الإعلامي الأردني علي عمر فريج .
السيرة الذاتية للمغفور له بإذن الله :
علي عمر فريج - رئيس قسم البرامج الدينية الاسبق في الاذاعة الاردنية
- من مواليد عمَّان في 15/8/1945م.
- المؤهل العلمي :
1) ماجستير في اللغة العربية وآدابها ، جامعة القديس يوسف ، بيروت.
2) اجتياز متطلبات الدكتوراه ، جامعة القديس يوسف ، بيروت.
- الوظائف :
1) رئيس قسم الإعلام في وزارة الأوقاف الأردنية ، 1973م.
2) رئيس قسم المكتبات في وزارة الأوقاف الأردنية ، 1973م - 1974م.
3) معد ومقدم ومراقب برامج دينية في الإذاعة الأردنية ، 1974م – 2005م.
4) رئيس قسم البرامج الدينية في الإذاعة الأردنية ، 1974م – 1981م.
5) معد برامج دينية لإذاعة دولة الكويت ، 1975م – 1981م.
6) مدير البرامج في منظمة إذاعات الدول الإسلامية بجدة ، 1981م – 2000م.
7) ممثل منظمة إذاعات الدول الإسلامية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمرات وزراء الخارجية والإعلام في الدول الإسلامية ، 1981م – 2000م.
8) ممثل منظمة إذاعات الدول الإسلامية في المؤتمرات الإعلامية للدول الإسلامية ، 1981م – 2000م.
9) مدرس اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم ، 1974م.
10) محاضر غير متفرغ في الأدب العربي والثقافة الإسلامية – كلية المجتمع ، 1975م.
11) عضو هيئة تحرير مجلة "الشهاب" اللبنانية ، 1969م – 1972م.
12) عضو هيئة تحرير مجلة "هدى الإسلام" – وزارة الأوقاف ، 1973م.
13) عضو هيئة تحرير جريدة "اللواء" الأردنية ، 1973م – 1975م و 2001م.
14) كاتب عمود في جريدة "الدستور" الأردنية ، 2006م.
15) كاتب عمود في جريدة "المواجهة" الأردنية ، 2006م.
16) كاتب عمود في جريدة "المدينة" الأردنية ، 2008م.
17) معد ومقدم برامج دينية في إذاعة أمن FM ، 2008م.
18) معد ومقدم برامج دينية في إذاعة الجامعة الأردنية.
19) عضو رابطة الأدب الإسلامي ، 2001م - ..
- الدورات التدريبية :
1) دورة في علم المكتبات ، 1974م.
2) دورة مذيعين – وزارة الإعلام الأردنية ، 1974م.
3) دورة في إدارة الوقت والاجتماعات – المعهد الوطني للتدريب ، 2002م.
4) دورة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات – المعهد الوطني للتدريب ، 2002م.
5) دورة في الإبداع والتغيير – المعهد الوطني للتدريب ، 2002م.
- المؤلفات والبحوث :
1) الشيعة في التصور الإسلامي.
2) واحة الإيمان.
3) نجيب الكيلاني شاعراً – رسالة ماجستير.
4) زورق الأحلام – ديوان شعر.
5) سوانح من الحياة.
6) المنهج النفسي في النقد الأدبي.
7) مقومات اللغة والنقد في كتاب : "الإمتاع والمؤانسة" للتوحيدي.
8) ظاهرة الرفض لدى الشباب المعاصر.
9) دراسة نقدية لقصيدة "بنات الشاعر" للشاعر عمر أبو ريشة.
10) لفتات – (( 5 )) أجزاء.