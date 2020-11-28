وفاة الدكتور كامل درباس محمد العبداللات

الوكيل الإخباري _ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي .. صدق اللة العظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
تسليماً بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة العبداللات فقيدها الدكتور كامل درباس محمد العبداللات ( ابو نعيم ) و الذي وافته المنيه صباح امس الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٧ و سيشيع جثمانة الطاهر اليوم السبت الموافق ٢٨ / ١١ ٢٠٢٠ بعد صلاة الظهر من مسجد حمدي الانيس الى مثواه الاخير في مقبرة الخندق/السلط .
و نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و التزاما بقرارات الدولة و حفاظا على الصحة العامة تقبل التعازي عبر الهاتف و وسائل التواصل الاجتماعي.
رحم اللة الفقيد و غفر له و اسكنه فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون.