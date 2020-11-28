وفاة الدكتور كامل درباس محمد العبداللات

الوكيل الإخباري _ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي .. صدق اللة العظيم

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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

تسليماً بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة العبداللات فقيدها الدكتور كامل درباس محمد العبداللات ( ابو نعيم ) و الذي وافته المنيه صباح امس الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٧ و سيشيع جثمانة الطاهر اليوم السبت الموافق ٢٨ / ١١ ٢٠٢٠ بعد صلاة الظهر من مسجد حمدي الانيس الى مثواه الاخير في مقبرة الخندق/السلط .



و نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و التزاما بقرارات الدولة و حفاظا على الصحة العامة تقبل التعازي عبر الهاتف و وسائل التواصل الاجتماعي.



رحم اللة الفقيد و غفر له و اسكنه فسيح جناته



انا لله وانا اليه راجعون.





