السبت 28-11-2020
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السبت، 28-11-2020 11:15 ص

وفاة الدكتور كامل درباس محمد العبداللات

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الوكيل الإخباري _ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي .. صدق اللة العظيم

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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين 

 تسليماً بقضاء الله وقدره  تنعى عشيرة العبداللات فقيدها الدكتور كامل درباس محمد العبداللات  ( ابو نعيم ) و الذي وافته  المنيه صباح امس الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٧ و سيشيع جثمانة الطاهر اليوم السبت  الموافق ٢٨ / ١١ ٢٠٢٠ بعد صلاة الظهر من مسجد حمدي الانيس الى مثواه الاخير في مقبرة الخندق/السلط .


و نظرا للظروف التي تمر بها البلاد و التزاما بقرارات الدولة و حفاظا على الصحة العامة تقبل التعازي عبر الهاتف و وسائل التواصل الاجتماعي.


رحم اللة الفقيد و غفر له و اسكنه  فسيح جناته 


انا لله وانا اليه راجعون. 



 




 

 


 

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