‏وفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة

الوكيل الاخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الاربعاء، رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان أبو عودة.

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وتولى ابو عودة عدة مناصب، ابرزها رئيسا للديوان الملكي، والمستشار السياسي لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال.

وتولى ابو عدة مناصب وزارية ابرزها:

- 1970 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

- 1970 وزير الاعلام والثقافة والسياحة والاثار

- 1970-1972 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار

- 1972 وزير الثقافة والاعلام

- 1973 وزير الثقافة والاعلام رئيس الديوان الملكي الهاشمي

- 1973-1974 وزير الثقافة والاعلام

- 1976 وزير الثقافة والاعلام

- 1976-1979 وزير الاعلام

- 1980-1984 وزير الاعلام



كما كان عضوا في مجلس الاعيان، ومندوب الأردن الدائم لدى الامم المتحدة.