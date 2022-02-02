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الأربعاء، 02-02-2022 09:15 ص

‏وفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان ابو عودة

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الوكيل الاخباري - انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الاربعاء، رئيس الديوان الملكي الاسبق عدنان أبو عودة. 

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وتولى ابو عودة عدة مناصب، ابرزها رئيسا للديوان الملكي، والمستشار السياسي لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال. 

 

وتولى ابو عدة مناصب وزارية ابرزها: 

 

- 1970 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار
- 1970 وزير الاعلام والثقافة والسياحة والاثار
- 1970-1972 وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار
- 1972 وزير الثقافة والاعلام
- 1973 وزير الثقافة والاعلام رئيس الديوان الملكي الهاشمي
- 1973-1974 وزير الثقافة والاعلام
- 1976 وزير الثقافة والاعلام
- 1976-1979 وزير الاعلام
- 1980-1984 وزير الاعلام

 

كما كان عضوا في مجلس الاعيان، ومندوب الأردن الدائم لدى الامم المتحدة. 

 

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