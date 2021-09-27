الإثنين 27-09-2021
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الإثنين، 27-09-2021 09:25 م

وفاة والدة الكاتب عبدالمجيد المجالي

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الوكيل الاخباري - توفيت مساء اليوم الإثنين والدة الكاتب عبدالمجيد المجالي.

وأعلن المجالي الوفاة خلال منشور له على حسابه في موقع "فيسبوك" جاء فيه: 

أمي وحبيبتي وكل حياتي في ضيافة الرحمن الرحيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا 
اللهم إنها قد أتتك بقلبٍ سليم فاستقبلها بكرمك العظيم .

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الدفن في مقبرة الهاشمية بعد صلاة ظهر الغد من مسجد عمرو بن العاص/ الزرقاء الجديدة -إشارة الفلاتر .


تقبل التعازي للنساء والرجال في منزلها الكائن في الزرقاء الجديدة -شارع الكرامة- خلف كريم هايبر ماركت.

 

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