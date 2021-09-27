وفاة والدة الكاتب عبدالمجيد المجالي

الوكيل الاخباري - توفيت مساء اليوم الإثنين والدة الكاتب عبدالمجيد المجالي.



وأعلن المجالي الوفاة خلال منشور له على حسابه في موقع "فيسبوك" جاء فيه:



أمي وحبيبتي وكل حياتي في ضيافة الرحمن الرحيم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا

اللهم إنها قد أتتك بقلبٍ سليم فاستقبلها بكرمك العظيم .

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الدفن في مقبرة الهاشمية بعد صلاة ظهر الغد من مسجد عمرو بن العاص/ الزرقاء الجديدة -إشارة الفلاتر .



تقبل التعازي للنساء والرجال في منزلها الكائن في الزرقاء الجديدة -شارع الكرامة- خلف كريم هايبر ماركت.