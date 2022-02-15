الثلاثاء 15-02-2022
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الثلاثاء، 15-02-2022 08:58 ص

وفاة والد النائب الظهراوي

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الوكيل الإخباري - انتقل الى رحمته تعالى والد النائب محمد جميل الظهراوي.

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وسيشيع جثمان الفقيد عصر الثلاثاء من مسجد عبادة بن الصامت في اسكان الامير طلال بلواء الرصيفة ، الى مقبرة الظاهرية.


ونعى الظهراوي والده في منشور عبر مواقع التواصل قال فيه:
ايمانا بقضاء الله وقدره وإيمانا بأن الموت حق
أنعى أبي وحبيبي وقرة عيني والدي الذي توفي فجر اليوم
أنعى أعز إنسان على هذه البسيطة أنعى من كنت قرة عينه وكان وسيبقى قرة عيني


رحمك الله يا أبي واسأل الله ان يتغمدك بواسع رحمته وأن يسكنك فسيح الجنان والحمد لله من قبل ومن بعد وانا لله وانا اليه راجعون


إن شاء الله سيوارى جثمان والدي الطاهر الثرى في مقبرة الظاهرية في الرصيفة من بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء في مسجد عبادة ابن الصامت اسكان الامير طلال ونظرًا للظرف الصحي في الوطن تقبل التعازي بعد مراسم الدفن في المقبرة والشكر لكل من حضر ومن لم يتمكن من الحضور ونستقبل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



 




 

 


 

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