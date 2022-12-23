وفاة والد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الإخباري - نعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والد رئيس الهيئة ومدير القضاء العسكري سابقا مهند حجازي، المرحوم بإذن الله الحاج علي إبراهيم حجازي (أبو هاني) الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة.

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وسيشيع جثمانه الطاهر في إربد بعد صلاة عصر يوم غد السبت في مسجد الفيحاء، وسيوارى الثرى في مقبرة آل حجازي في المنطقة الصناعية.

وتقبل التعازي في ديوان ٱل حجازي/ دوار القبة في إربد يوم السبت بعد الدفن مباشرة ويوم الأحد من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساءً ويوم الاثنين في عمّان في قاعات الريحاني / خلدا قرب دوار مدرسة المعارف من الساعة الرابعة وحتى العاشرة مساءً، وللنساء أيام السبت والأحد والاثنين من الساعة الرابعة وحتى التاسعة مساءً في قاعات الريحاني في عمّان.



انا لله وانا اليه راجعون.

