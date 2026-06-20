آل أبو هنطش وآل فرح نسايب

وترأس الجاهة طالباً معالي الدكتور ممدوح العبادي، فيما كان على رأس مستقبلي الجاهة نقيب الأطباء الأسبق الدكتور زياد الزعبي، بحضور حشد كبير من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة و رجال الاعمال ، إلى جانب عدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأقارب والأصدقاء.
وسادت أجواء من المحبة والود مراسم الجاهة التي عكست متانة الروابط الاجتماعية وقيم التآخي التي يتميز بها المجتمع الأردني، حيث جرى تبادل كلمات الترحيب والقبول وفق الأصول المتبعة في مثل هذه المناسبات.
وفي ختام المناسبة، قدّم الحضور أصدق التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياةً ملؤها السعادة والهناء والتوفيق، وأن يبارك الله لهما ويجمع بينهما على خير.
ألف مبارك للعروسين، وبالرفاه والبنين.
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