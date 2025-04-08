آل العمري وآل غيث نسايب

الوكيل الإخباري- في مساء يوم السبت الموافق 05/04/2025 تجسدت فيه أسمى معاني الوئام والتقدير حيث توجهت جاهة كريمة من نواب وسعادات ووجهاء وانسباء عشيرة آل العمري إلى عشيرة آل غيث لطلب يد كريمة السيد محمد غيث آل غيث صاحبة الصون و العفاف إلى ابنهم السيد هاشم طارق احمد العمري .

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و استقبل وجهاء و سعادات و أنسباء آل غيث الجاهة الكريمة فيما أجيب طلب الجاهة بالقبول وتم عقد القران .