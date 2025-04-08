آل العمري وآل غيث نسايب

و استقبل وجهاء و سعادات و أنسباء آل غيث الجاهة الكريمة فيما أجيب طلب الجاهة بالقبول وتم عقد القران .
إذ نتوجه إلى الله العلي القدير أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهما على خير
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