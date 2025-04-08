الثلاثاء 2025-04-08 01:26 ص
 

آل العمري وآل غيث نسايب

آل العمري وآل غيث نسايب
جانب من الجاهة
 
الثلاثاء، 08-04-2025 12:07 ص

الوكيل الإخباري-   في مساء يوم السبت الموافق 05/04/2025  تجسدت فيه أسمى معاني الوئام والتقدير حيث توجهت جاهة كريمة من نواب وسعادات  ووجهاء وانسباء عشيرة آل العمري إلى عشيرة آل غيث لطلب يد كريمة السيد محمد غيث آل غيث صاحبة الصون و العفاف إلى ابنهم السيد هاشم طارق احمد العمري .

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و استقبل وجهاء و سعادات و أنسباء آل غيث الجاهة الكريمة فيما أجيب طلب الجاهة بالقبول وتم عقد القران .


إذ نتوجه إلى الله العلي القدير أن يبارك لهم ويبارك عليهم ويجمع بينهما على خير

 
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