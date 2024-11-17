آل خلف وعلاوي نسايب

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من آل خلف وأقاربهم وأنسبائهم وجيرانهم وأحبائهم إلى مضارب عشيرة علاوي لطلب يد كريمتهم هديل ابنة عبد الرحمن ذياب علاوي إلى محمد فخري حسن خلف.

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وقد تقدم باسم الجاهة الكريمة معالي العين جمال الصرايرة بالطلب، فيما أعطى بالموافقة دولة نادر الذهبي حسب الأعراف الدينية والعشائرية.