الأحد 2026-02-15 10:49 ص

آل غيث وآل جودة نسايب

آل غيث وآل جودة نسايب
آل غيث وآل جودة نسايب
 
الأحد، 15-02-2026 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   توجهت جاهة كريمة من عائلة غيث إلى عائلة جودة لطلب يد ابنتهم الدكتورة ليندا حسام جودة لابنهم رجب اسماعيل غيث.اضافة اعلان


وترأس الجاهة فضيلة الشيخ أحمد غيث، والذي طلب باسمها، فيما كان على رأس المستقبلين الدكتور جمال جودة، والذي رد على طلب الجاهة بالإيجاب.

وحضر الجاهة الأقرباء والأنسباء والأصدقاء.

ألف ألف مبارك


Image1_220261510219166221748.jpg
Image2_220261510219166221748.jpg
Image3_220261510219166221748.jpg
Image4_220261510219166221748.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

أخبار الشركات برنامج "التعليم من أجل النجاح" في الأردن يعزّز تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية من خلال تطوير مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد

رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

اقتصاد محلي رفض تمويل 99 ألف قرض جديد في الأردن خلال 2025

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

فلسطين عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

ا

عربي ودولي كوبا تؤجل معرضها السنوي للسيغار وسط الحصار الأمريكي للنفط

تعبيرية

طب وصحة طريقة جديدة لتجديد خلايا الدماغ

آل غيث وآل جودة نسايب

مناسبات آل غيث وآل جودة نسايب

إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات

عربي ودولي إيران تبدي استعدادها لاتفاق نووي مشروط برفع العقوبات



 






الأكثر مشاهدة