آل غيث وآل جودة نسايب

وترأس الجاهة فضيلة الشيخ أحمد غيث، والذي طلب باسمها، فيما كان على رأس المستقبلين الدكتور جمال جودة، والذي رد على طلب الجاهة بالإيجاب.
وحضر الجاهة الأقرباء والأنسباء والأصدقاء.
ألف ألف مبارك
