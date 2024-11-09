أبو ارتيمة وأبو العطا نسايب.. جاهة الزميل الصحفي مؤمن أبو ارتيمة - صور

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من شيوخ ووجهاء عشائر السطرية - آل أبو ارتيمة - يوم الجمعة، يرافقها الأقارب والأصدقاء والزملاء الصحفيين، إلى آل أبو العطا لطلب يد كريمتهم المهندسة أسيل أبو العطا للشاب الصحفي مؤمن أبو ارتيمة.

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وترأس الجاهة الدكتور عارف أبو عيد السطري والشيخ حسن أبو عيد، الذي طلب باسمها يد ابنتهم أسيل على سنة الله ورسوله.



وكان في استقبال الجاهة جمع من شيوخ ووجهاء عائلة أبو العطا.



ورد والد المهندسة أسيل، الأستاذ جلال أبو العطا، بقبول طلب الجاهة بالإيجاب حسب ما اتفق عليه الطرفان.



ألف مبارك للخطيبين، وعقبال الفرحة الكبرى.













































































