أبو ارتيمة وأبو العطا نسايب.. جاهة الزميل الصحفي مؤمن أبو ارتيمة - صور

وترأس الجاهة الدكتور عارف أبو عيد السطري والشيخ حسن أبو عيد، الذي طلب باسمها يد ابنتهم أسيل على سنة الله ورسوله.
وكان في استقبال الجاهة جمع من شيوخ ووجهاء عائلة أبو العطا.
ورد والد المهندسة أسيل، الأستاذ جلال أبو العطا، بقبول طلب الجاهة بالإيجاب حسب ما اتفق عليه الطرفان.
ألف مبارك للخطيبين، وعقبال الفرحة الكبرى.
-
أخبار متعلقة
-
تهنئة الرائد الدكتور محمود علي جرادات بمناسبة ترفيعه
-
تهنئة للعميد ركن عبد النور بيك العكور
-
تهنئة المقدم احمد صالح الزواهره
-
تهنئة للملازم ثاني عبير حمدان
-
النقيب رهام السبايلة.. مبارك الترفيع
-
ليث محمود السبع مبارك المولود "حارث"
-
عشائر بني قيس تهنئ ابنها العقيد الدكتور عبدالله القيسي بمناسبة ترفيعه
-
تهنئة للملازم ثاني اسماعيل سيف فريحات