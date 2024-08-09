أحمد شاهر العواملة .. مبارك التفوق في التوجيهي

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة لـ احمد شاهر احمد العواملة بمناسبة نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة بمعدل 90 بالفرع العلمي .
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