أفراح النابلسي والهناندة بحضور رسمي وشخصيات وطنية بارزة

الوكيل الإخباري- بدعوة كريمة من وزير الاقتصاد الرقمي السابق أحمد الهناندة ، وبحضور نخبة من رجالات الدولة وأصحاب المعالي والسعادة والشخصيات الرسمية والاجتماعية، أُقيمت مساء الجمعة جاهة نجل الدكتور عبد السلام النابلسي الشاب ( فارس) على كريمة السيد احمد الهناندة الآنسة (فرح) ، في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.



وشهدت الجاهة حضورًا لافتًا من كبار الشخصيات والوجهاء والإعلاميين، يتقدمهم دولة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة الذي أجاب الطلب عن آل الهناندة ، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة والنواب والأعيان، الذين لبّوا الدعوة الكريمة وشاركوا العائلتين فرحتهما بهذه المناسبة السعيدة.



وسادت أجواء الفرح والمحبة الحفل، وسط تهاني الحضور وتبريكاتهم للعريس فارس، متمنين له حياة زوجية مليئة بالسعادة والتوفيق.

