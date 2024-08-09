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أمجد خليفات .. مبارك النجاح في التوجيهي

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 09-08-2024 02:20 م
  { ‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }

الوكيل الإخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء  بأسمى آيات التهنئة لـ    امجد خليفات  بمناسبة نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة بمعدل 94.2  بالفرع الأدبي.
gnews

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