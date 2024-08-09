أمجد خليفات .. مبارك النجاح في التوجيهي

الوكيل الإخباري - يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة لـ امجد خليفات بمناسبة نجاحه وتفوقه في الثانوية العامة بمعدل 94.2 بالفرع الأدبي.
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