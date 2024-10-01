أنس الغليلات يرزق بـ"محمد".. مبارك المولود

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأصدقاء بالتهنئة والتبريك لـ أنس صالح الغليلات وزوجته بمناسبة قدوم مولودهم الذي أسمياه "محمد".

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ألف مبارك ، نسأل الله أن يجعله من الصالحين.