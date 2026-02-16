إنجاز جديد في العلوم الجمركية: تهنئة حارة لمعتز السرحان

03:47 م

الوكيل الإخباري- احتفل زملاء الصديق معتز محمد ناصر السرحان بمناسبة صدور قرار مجلس العمداء في جامعة جدارا بتخرجه من قسم العلوم الجمركية، بعد اجتيازه متطلب البحث العلمي المقرر. ويعد هذا البحث الأول في تاريخ هذا التخصص الاستراتيجي الذي استحدثته الجامعة مؤخرًا، ما يمنح الحدث قيمة تاريخية وأكاديمية كبيرة. اضافة اعلان





وأكد الزملاء اعتزازهم بالإنجاز الأكاديمي لمعتز، مشيرين إلى أن تفوقه في هذا المجال يعكس الجهود المتميزة والتزامه بالبحث العلمي، ويضع بصمته في سجل الجامعة وفي تطوير تخصص العلوم الجمركية الجديد.

