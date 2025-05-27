الأردني يزن الشبيلات يحصد المركز الثالث في جائزة الشارقة الدولية للمالية العامة

ويُعد هذا الفوز إنجازًا نوعيًا يضاف إلى سجل الشباب الأردني الطموح، حيث استطاع الشبيلات أن يُبرز كفاءته وتميّزه في مجال التدقيق المالي، ممثلًا المملكة الأردنية الهاشمية في محفل عربي مرموق.
وأعرب الشبيلات عن سعادته بهذا التتويج، موجهًا شكره لكل من دعمه خلال مسيرته، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل دافعًا نحو المزيد من العطاء والتفوق.
من جانبهم، عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي وزملاء الشبيلات عن فخرهم واعتزازهم بهذا الإنجاز، معتبرين أنه نموذج مشرق لما يمكن أن يحققه الشباب الأردني في المحافل الدولية.
مبارك ليزن الشبيلات، مع الأمنيات له بمزيد من النجاح والتألق.
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