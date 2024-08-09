الاء معتصم محمد الحمصي .. مبارك النجاح

الوكيل الإخباري- يتقدم الأهل والأقارب والأصدقاء بأسمى آيات التهنئة لـ الاء معتصم محمد الحمصي بمناسبة نجاحها في الثانوية العامة بمعدل 78 بالفرع العلمي .
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