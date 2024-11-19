الاعلامي أحمد دعموس يرزق بـ ماريا

قال تعالى:﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ صدق الله العظيم.

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الوكيل الإخباري - رزق الإعلامي أحمد دعموس بمولودته الجديدة التي أسماها ماريا.



ألف مبارك، جعلها الله من الصالحات البارات بوالديها





