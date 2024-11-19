 
الثلاثاء 2024-11-19 03:36 م
 

الاعلامي أحمد دعموس يرزق بـ ماريا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:26 م

قال تعالى:﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴾ صدق الله العظيم.

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الوكيل الإخباري - رزق الإعلامي أحمد دعموس بمولودته الجديدة التي أسماها ماريا.


ألف مبارك، جعلها الله من الصالحات البارات بوالديها

 


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