البطاينة والملكاوي نسايب-صور

وطلب باسم الجاهة الاستاذ الدكتور سمير بطاينة ، ورد عليه بالإيجاب والقبول، رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي.
وحضر الجاهة جمع من وجهاء محافظة اربد.
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