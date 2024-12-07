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البطاينة والملكاوي نسايب-صور

جانب من الجاهة
جانب من الجاهة
السبت، 07-12-2024 08:15 م

الوكيل الإخباري-   توجهت جاهة من أبناء عشيرة البطاينة وأقربائهم وأنسبائهم وأصدقائهم لمضارب عشيرة الملكاوي لطلب يد ابنتهم المهندسة أُلفت كريمة السيد سمير الملكاوي لإبنهم المهندس محمد تيسير بطاينة

وطلب باسم الجاهة الاستاذ الدكتور سمير بطاينة ، ورد عليه بالإيجاب والقبول، رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي.

وحضر الجاهة جمع من وجهاء محافظة اربد.

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