الجامعة الأردنية تمنح ثقتها للدكتور لؤي الشوابكة

قال تعالى : (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) صدق الله العظيم .
الف الف مبارك ، نفع الله بك العباد وكان معيناً لك ووفقك للأفضل والأعلى .
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