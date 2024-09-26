 
الخميس 2024-09-26 10:52 ص
 
 

الجامعة الأردنية تمنح ثقتها للدكتور لؤي الشوابكة

الدكتور لؤي محمد عليان الشوابكة
الدكتور لؤي محمد عليان الشوابكة
الخميس، 26-09-2024 09:19 ص

بسم الله الرحمن الرحيم 
قال تعالى : (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) صدق الله العظيم . 

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الوكيل الإخباري-   يتقدم المقدم حمزة الشوابكة  بأجمل التهاني والتبريكات، لإبن عمه الدكتور لؤي محمد عليان الشوابكة بمناسبة تعيينه عضواً في هيئة التدريس بالجامعة الاردنية - كلية علوم الرياضة وتنصيبه مساعد العميد للعلاقات العامة والشراكات وخدمة المجتمع . 

الف الف مبارك ، نفع الله بك العباد وكان معيناً لك ووفقك للأفضل والأعلى .

 
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