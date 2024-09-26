الجامعة الأردنية تمنح ثقتها للدكتور لؤي الشوابكة

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : (يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) صدق الله العظيم .

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