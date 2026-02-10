الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي

الوكيل الإخباري- بمشاعر مفعمة بالفخر والاعتزاز، يتقدم الحاج صلاح الدين عارف القاضي وأبناؤه بأسمى آيات التهنئة والتبريك من ابنهم البار:الكابتن أحمد صلاح الدين القاضي بمناسبة تخرجه من جامعة اليرموك العريقة، وحصوله على درجة البكالوريوس في "التربية البدنية وعلوم الرياضة" بتقدير جيد جداً، بعد مناقشة متميزة لمشروع التخرج بعنوان:«إدارة الأزمات في المؤسسات الرياضية» .

اضافة اعلان