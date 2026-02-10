الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي

سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لمستقبل باهر .
ألف مبارك ومنها للأعلى ان شاء الله
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المتقاعد بسام حسين أبو زيد يقيم حفل استقبال بمناسبة تخرج نجله محمد
-
تهنئة وتبريك للدكتور محمد أبو دخينه الخريشا
-
وائل العيسة يحصد الدكتوراه ويعود إلى الوطن مكللًا بالنجاح
-
همام مهيدات.. مبارك التخرج
-
القاضي الدكتور علي بيك الخضيري يناقش أطروحته للدكتوراه في الجريمة الإلكترونية
-
الدرويش والحفار نسايب
-
حبيبة ودروزة نسايب .. الحسنات طلب والكيلاني أعطى
-
محمد سعادة يدخل القفص الفضي