الثلاثاء 2026-02-10 11:37 م

الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي

الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي
الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي
 
الثلاثاء، 10-02-2026 11:14 م

الوكيل الإخباري-   بمشاعر  مفعمة بالفخر والاعتزاز، يتقدم الحاج صلاح الدين عارف القاضي وأبناؤه بأسمى آيات التهنئة والتبريك من ابنهم البار:الكابتن أحمد صلاح الدين القاضي بمناسبة تخرجه من جامعة اليرموك العريقة، وحصوله على درجة البكالوريوس في "التربية البدنية وعلوم الرياضة" بتقدير جيد جداً، بعد مناقشة متميزة لمشروع التخرج بعنوان:«إدارة الأزمات في المؤسسات الرياضية» .

اضافة اعلان


سائلين المولى عز وجل له دوام التوفيق والنجاح، وأن تكون هذه الخطوة فاتحة خير لمستقبل باهر .
ألف مبارك ومنها للأعلى ان شاء الله

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي

مناسبات الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي

حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي

أخبار محلية حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي

المفرق

أخبار محلية 1.38 مليون دينار مخصصات أشغال المفرق للعام الحالي

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية تطلق مجموعة تدريبات ضمن مشاريع التمكين في الجنوب

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن يكون لإيران سلاح نووي وصواريخ

مخبز

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مخبزًا في أحد المولات لوجود حشرات - صور

شاحنات في معبر جابر بين الأردن وسوريا

أخبار محلية وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة "الترانزيت"



 






الأكثر مشاهدة