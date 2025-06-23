الدكتورة رؤى عريقات .. ألف مبارك النجاح

بمناسبة تخرجها من كلية الطب – الجامعة الأردنية بتقدير امتياز، سائلين المولى عز وجل أن يوفقها في مسيرتها المهنية والعملية، وأن يجعل النجاح والتوفيق حليفها الدائم.
نفتخر بكِ يا دكتورة رؤى، ونسأل الله أن يجعل هذا الإنجاز بداية لمسيرة زاخرة بالعطاء والتميز في خدمة الإنسانية.
ألف مبارك يا دكتورتنا الغالية
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