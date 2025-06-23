الإثنين 2025-06-23 08:43 ص
 

الدكتورة رؤى عريقات .. ألف مبارك النجاح

يرثر
الدكتورة رؤى خالد عريقات
 
الإثنين، 23-06-2025 08:33 ص

الوكيل الإخباري-   يتقدم السيد خالد عريقات وزوجته السيدة رندا يحيى وأبناؤهم إبراهيم وريتــال بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنتهم الغالية الدكتورة رؤى خالد عريقات.

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بمناسبة تخرجها من كلية الطب – الجامعة الأردنية بتقدير امتياز، سائلين المولى عز وجل أن يوفقها في مسيرتها المهنية والعملية، وأن يجعل النجاح والتوفيق حليفها الدائم.


نفتخر بكِ يا دكتورة رؤى، ونسأل الله أن يجعل هذا الإنجاز بداية لمسيرة زاخرة بالعطاء والتميز في خدمة الإنسانية.


ألف مبارك يا دكتورتنا الغالية

 
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