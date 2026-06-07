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الدكتورة غدير وليد السكر تنال درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز

الدكتورة غدير وليد السكر تنال درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز
الدكتورة غدير وليد السكر تنال درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز
 
الأحد، 07-06-2026 11:19 ص

الوكيل الإخباري-  

 

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 ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾


حصلت الدكتورة غدير وليد السكر على درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز، بعد مناقشة أطروحتها العلمية الموسومة بعنوان:

MULTI-SCALE WAVELET ATTENTION IN DEEP LEARNING FOR MEDICAL IMAGE CLASSIFICATION

"الاهتمام بالموجات متعددة المقاييس في التعلم العميق لتصنيف الصور الطبية"

وقد أُنجزت الأطروحة تحت إشراف معالي الأستاذ الدكتور عزام سليط والدكتور علي الروضان، وناقشتها لجنة علمية ضمّت الأستاذ الدكتور عبداللطيف أبو دلهوم، والدكتورة باسمة شقيرات، والأستاذ الدكتور البراء عوجان.

ويُعد هذا الإنجاز العلمي ثمرة سنوات من البحث العلمي والجهد والمثابرة في مجال علم الحاسوب والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحليل وتصنيف الصور الطبية.

وبهذه المناسبة، يتقدم زوجها السيد غيث السكر بأسمى آيات التهنئة والتبريك، معربًا عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الأكاديمي المتميز، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح ومزيدًا من التقدم والعطاء في مسيرتها العلمية والعملية.

ألف مبارك للدكتورة غدير وليد السكر هذا الاستحقاق العلمي المشرّف، ومنها إلى مزيد من التميز والنجاح بإذن الله

 

 
 


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