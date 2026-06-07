الدكتورة غدير وليد السكر تنال درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز

الوكيل الإخباري-

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﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾