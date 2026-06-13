الدكتورة نور أحمد اللوزي … مبارك

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الوكيل الإخباري- نالت الدكتورة نور أحمد اللوزي درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال (DBA) من الجامعة الأمريكية الدولية (International American University)، بعد استكمال متطلبات البرنامج الأكاديمية والحصول على معادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية. اضافة اعلان





ويأتي هذا الإنجاز العلمي تتويجاً لمسيرة حافلة بالعطاء والعمل العام والاهتمام بقضايا الإدارة والتنمية المحلية، حيث عُرفت اللوزي بحضورها الفاعل في العديد من المجالات المهنية والمجتمعية، إلى جانب حرصها المستمر على تطوير معارفها وخبراتها الأكاديمية.



وأكدت اللوزي في منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية أن هذه المحطة العلمية تمثل ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد والإصرار، مستذكرةً رحلة امتدت بين المسؤوليات الأسرية والتحديات المهنية والطموح الأكاديمي.



وقالت: ”﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾… ما بين حلمٍ بدأ بفكرة، ودعاءٍ حملته في القلب طويلاً، وما بين تعبٍ وإصرار، أقف اليوم بامتنان لأعلن استكمال متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من International American University ومعادلتها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.”



وأشارت إلى أن هذا الإنجاز جاء بالتزامن مع محطات مهمة في حياتها الأسرية والمهنية، موضحةً أنها كانت تخوض تجارب ومسؤوليات متعددة في الوقت ذاته، بين متابعة أبنائها في مراحلهم التعليمية المختلفة وخوضها تجارب العمل العام والانتخابات المحلية والنيابية، مؤكدةً أن النجاح لا يقتصر على مسار واحد، بل يمكن أن يجمع الإنسان بين أكثر من حلم وإنجاز في آن واحد.



وأضافت أن تزامن تخرج نجلها حمزة من مرحلة البكالوريا الدولية (IB) مع استكمالها لمتطلبات الدكتوراه شكّل لحظة خاصة ومؤثرة بالنسبة لها، معبرةً عن امتنانها لله تعالى على ما تحقق من أمنيات وأحلام.



وقالت اللوزي إن هذا الإنجاز تهديه إلى زوجها الأستاذ الدكتور معتصم عبدالجابر، ووالديها الدكتور أحمد باشا والشيخة سارة، وأبنائها الدكتورة سارة والدكتور سعود وحمزة، وإخوتها وأفراد أسرتها وكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال رحلتها العلمية والمهنية.



وأكدت أن الدعم الذي تلقته من أسرتها وأصدقائها وزملائها كان جزءاً أساسياً من هذه المسيرة، مشيرةً إلى أن النجاح الحقيقي هو نتاج منظومة من المحبة والدعم والثقة المتبادلة.



ولاقى إعلان حصول اللوزي على درجة الدكتوراه تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات من شخصيات أكاديمية ومجتمعية وإعلامية ونيابية وفعاليات محلية، أشادت بمسيرتها العلمية والمهنية، متمنيةً لها مزيداً من النجاح والتوفيق في خدمة الوطن والمجتمع.





