الدكتور حذيفة القرشي.. مبارك قدوم "سلمى"

الأربعاء، 05-11-2025 04:38 م

قال تعالى: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}

 يهنئ  الحاج عبدالوهاب محمد القرشي وأبنائه وبناته ابنهم الدكتور حذيفة عبد الوهاب القرشي بمناسبة قدوم مولودته الجديدة التي أسماها "سلمى" 

جعلها الله من الصالحات البارات وبارك لكم فيها

 
 
