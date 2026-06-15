الإثنين 2026-06-15 02:01 م

الدكتور حمزه رائد المراهفة – مبارك التخرج

الدكتور حمزه رائد المراهفة – مبارك التخرج
الدكتور حمزه رائد المراهفة – مبارك التخرج
 
الإثنين، 15-06-2026 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   بسم الله الرحمن الرحيماضافة اعلان


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، والحمد لله على ما أكرمنا به من فضلٍ وتوفيق.

بكل مشاعر الفرح والفخر والامتنان لله تعالى، يتقدم أبناء المرحوم احمد فرحان الحموري ووالدتهم ام ايمن الحموري من صهرهم السيد رائد المراهفة (أبو طارق ) وشقيقتهم السيدة ايمان الحموري (ام طارق) ومن حفيدهم الغالي الدكتور حمزه رائد المراهفة  بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حصوله على درجة البكالوريس في الطب والجراحة (دكتور في الطب) بتقدير امتياز من جامعة العلوم والتكنولوجيا ، بعد سنواتٍ من الجد والاجتهاد والمثابرة والتضحية.

نبارك للدكتورالغالي حمزه  هذا النجاح الذي تحقق بفضل الله ورحمته وكرمه، ثم بالدعاء والصبر والمثابرة والجهد والدعم والمحبة.

سائلين الله تعالى أن يوفقه في حياته العلمية والمهنية، وأن يجعله سبباً في شفاء المرضى، وخدمة وطنه وأمته ومليكه، وأن ينفع بعلمه الناس أجمعين.

ألف مبارك دكتور حمزه، وجعل الله النجاح والتوفيق رفيق دربك دائماً، وجعلك قرة عينٍ لوالديك وأهلك ومحبيك.

اخوالك آل حموري الكرام
 
 


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