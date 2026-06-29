الدكتور راشد مخامرة .. مبارك التخرج

وأعربت الأسرة عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرةً للعزيمة والإصرار، متمنين للدكتور راشد دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية، وأن يوفقه الله لخدمة وطنه والإنسانية، وأن يكون هذا النجاح بدايةً لمزيد من التألق والتميز.
ألف ألف مبارك للدكتور راشد،
-
أخبار متعلقة
-
جاهة كريمة لطلب يد كريمة عصام الشلول للشاب فارس بني عواد
-
محمد نضال قشير يدخل القفص الفضي
-
آل أبو هنطش وآل فرح نسايب
-
الدكتور حمزه رائد المراهفة – مبارك التخرج
-
جاهة آل الأخرس وآل كايد الكلوب.. العرموطي طلب وكناكرية أعطى
-
الدكتورة نور أحمد اللوزي … مبارك
-
تهنئة للسيدة إخلاص البداينة بمناسبة استلامها إدارة إذاعة جامعة الطفيلة التقنية
-
جاهة آل ياسين وحصوة.. الصالح طلب والحسنات أعطى