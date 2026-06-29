الإثنين 2026-06-29 08:49 م

الدكتور راشد مخامرة .. مبارك التخرج

الدكتور راشد مخامرة .. مبارك التخرج
الدكتور راشد مخامرة .. مبارك التخرج
 
الإثنين، 29-06-2026 08:22 م
الوكيل الإخباري-   يتقدم الدكتور موسى يوسف مخامرة  وأسرته بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنهم الغالي الدكتور راشد موسى مخامرة ، بمناسبة تخرجه من روسيا كلية الطب بتقدير جيد جدا” بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة.اضافة اعلان


وأعربت الأسرة عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز الذي يُعد ثمرةً للعزيمة والإصرار، متمنين للدكتور راشد دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية، وأن يوفقه الله لخدمة وطنه والإنسانية، وأن يكون هذا النجاح بدايةً لمزيد من التألق والتميز.

ألف ألف مبارك للدكتور راشد، 
 
 


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