الدكتور محمد العميان.. ألف مبارك التخرج بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}.
يتقدم عمر العميان والعائلة والأهل والأقارب والأنسباء، وأولادهم، بأسمى آيات التهنئة والتبريك لابن العم الغالي صلاح حابس العميان بمناسبة تخرج ابنه الدكتور محمد العميان من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز.
ألف ألف ألف مبروك وعقبال الدكتوراة وأتمنى لك التوفيق، في ظل والديك الكريمين وألف مبروك.
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