الدكتور محمد العميان.. ألف مبارك التخرج بتقدير امتياز من الجامعة الأردنية

الوكيل الإخباري- بسم الله الرحمن الرحيم

{‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}.



يتقدم عمر العميان والعائلة والأهل والأقارب والأنسباء، وأولادهم، بأسمى آيات التهنئة والتبريك لابن العم الغالي صلاح حابس العميان بمناسبة تخرج ابنه الدكتور محمد العميان من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز.

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ألف مبارك هذا الإنجاز العظيم فخورون بك وبكل لحظة تعبٍ واجتهاد أوصلتك لهذا النجاح المشرف، ونسأل الله أن يبارك لك في علمك ويجعله علماً نافعاً وخيراً دائماً وأن يفتح لك أبواب الرزق والتوفيق والسعادة ويرفع قدرك أينما تكون.