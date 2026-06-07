العميد عامر السرطاوي.. مبارك الترفيع

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الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إلى رتبة عميد. اضافة اعلان





دمتم ذخرا وعونا وسندا في ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين



ألف ألف مبارك.





