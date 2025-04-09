العواملة والزبن نسايب - صور

الوكيل الإخباري- توجهت جاهة كريمة من عشيرة آل العواملة و أقربائهم و أنسبائهم الى عشيرة آل الزَّبِن برئاسة الدكتور سمير العواملة والنائب الدكتور سليمان حويلة الزَّبِن عصر السبت 05/04/2025 لطلب يد ابنتهم صاحبة الصون والعفاف المهندسة ميسان ابنة المهندس سميح محمد الزَّبِن إلى ابنهم الأستاذ المحامي بدر ابن السيّد ياسين العواملة.

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واستقبل وجهاء ونوّاب وسعادات وأنسباء آل الزَّبِن الجاهة الكريمة من نوّاب ووجهاء وسعادات آل العواملة فيما أجاب طلب الجاهة بالقبول سعادة النائب الدكتور سليمان الزَّبِن.