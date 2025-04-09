العواملة والزبن نسايب - صور

واستقبل وجهاء ونوّاب وسعادات وأنسباء آل الزَّبِن الجاهة الكريمة من نوّاب ووجهاء وسعادات آل العواملة فيما أجاب طلب الجاهة بالقبول سعادة النائب الدكتور سليمان الزَّبِن.
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