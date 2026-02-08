اللواء المتقاعد بسام حسين أبو زيد يقيم حفل استقبال بمناسبة تخرج نجله محمد

الوكيل الإخباري- أقام اللواء المتقاعد بسام حسين أبو زيد حفل استقبال في ديوان عشيرة أبو زيد بمناسبة تخرج نجله محمد من كلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة برتبة ملازم ثاني وحصوله على درجة البكالوريوس في القانون ودبلوم في العلوم الشرطية.



وحضر الاحتفال جمع غفير من الزملاء العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الجيش العربي وجهاز الأمن العام و المخابرات العامة والأصدقاء والأقارب.

